„Badegäste müssen weiter gratis parken dürfen“

Die Zahlen verheißen aktuell nichts Gutes. 2020 hatte man bei den Einnahmen aus Eintritten bereits 21 Prozent weniger als im Jahr davor erwirtschaftet. 2021 wird das Ergebnis wohl noch schlimmer ausfallen. Das geht aus dem Kontrollamtsbericht hervor, welcher der „Krone“ vorliegt. Eine Empfehlung der Prüfer: Nachdem alle Standorte der Linzer Bäderoasen gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden sind, könnte man die Wirtschaftlichkeit einer Vergebührung der oberirdischen Parkplätze, etwa – wie berichtet – beim Schörgenhub- und Biesenfeldbad, aber auch an den Badeseen prüfen. Dies soll auch bereits geschehen sein. So wurde für das Schörgenhubbad bereits ein Kostenvoranschlag für eine Schrankenanlage und einen Kassenautomaten eingeholt. Beides Dinge, die es beim Biesenfeldbad bereits gibt.