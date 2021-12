Sieben Dino-Fossilien unweit von Triest entdeckt

„Bereits vor 30 Jahren wurde im Villaggio del Pescatore (Dorf des Fischers, Anm.) bei Triest, der wichtigsten paläontologischen Fundstätte Italiens, ein außergewöhnliches Fossil ausgegraben, ein nahezu vollständiges Exemplar von Tethyshadros insularis. Aber es war ein Einzelfund, wie alle anderen in Italien auch. Jetzt haben wir zum ersten Mal einen Ort entdeckt, an dem wir mehrere Exemplare gefunden haben. Wir konnten die Überreste ausgraben, analysieren und vergleichen“, so Experte Fanti.