Ausbildung für dringend benötigte Berufe

Für den Studiengang, den es seit 2014 gibt, fallen keine Gebühren an, und auch Personen ohne Matura können sich dafür bewerben: Mit einem kostenlosen Vorbereitungskurs an der FH Burgenland können sie eine Zugangsberechtigung erlangen. In elf Praktika während der drei Studienjahre können die Teilnehmer außerdem unmittelbare Erfahrungen in der Krankenpflege sammeln. Insgesamt ist die Ausbildung auf drei Jahre angesetzt.