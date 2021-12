Vorwürfe gegen FPÖ-Tour: „Sündenbock gesucht“

Konkret geht es um den tragischen Tod des Sängers der Volksmusikgruppe „Die Fidelen Mölltaler“, Ludwig „Lucky“ Ladstätter. Der 67-Jährige ist am Montag an einer Corona-Erkrankung gestorben. In den vergangenen Tagen wurde über einen Zusammenhang mit der „Freiheitstour“ Kickls spekuliert, der später selbst an Corona erkrankt war. Ladstätter hatte eine der Veranstaltungen am 5. November in St. Andrä besucht, Kickl selbst postete damals tags darauf auf Instagram ein Foto von sich und Ladstätter sowie FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz bei diesem Event.