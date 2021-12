Doppelpack von Salah fixiert Liverpools Derby-Sieg

Den Torreigen eröffnet hatte Jordan Henderson. In Minute 9. bekam er den Ball am Strafraumrand und traf genau. Das 2:0 hat der Kapitän der Reds dann vorbereitet. Henderson schickte Salah aus der eigenen Hälfte in die Gasse, der Stürmer-Star verwandelt eiskalt. Doch dann der Anschlusstreffer von Gray in Minute 38.