Archäologen in Peru entdeckten gefesselte Mumie

Archäologen in Peru haben eine bis zu 1200 Jahre alte Mumie entdeckt. Sie wurde in einer Grabkammer in 1,4 Metern Tiefe auf der Ausgrabungsstätte Cajamarquilla rund 24 Kilometer östlich der Hauptstadt Lima gefunden. Es handle sich mutmaßlich um einen zum Todeszeitpunkt 18 bis 22 Jahre alten Mann. Die Mumie sei mit einem Seil gefesselt und halte ihre Hände vor das Gesicht.