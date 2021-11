Hasslacher setzt nun auf Forstservice

Walter Lau hat seinen Forstservice im Jahr 1979 gegründet. Das Unternehmen ist in vier Ländern tätig und beschäftigt 250 Mitarbeiter. Das Kerngeschäft umfasst die Holzernte mit Seilbahnen, Harvester sowie manuelle Schlägerungen. „Wir konnten uns im Laufe unserer Firmengeschichte über viele Erfolge freuen und das Unternehmen zu einer international agierenden Gruppe ausbauen. Nun war es mir wichtig, die Nachfolge so zu regeln, dass es erfolgreich weitergehen kann“, so Walter Lau, der den Forstservice weiter als Geschäftsführer leiten wird.