Pensionist Reichelt: „Die zwei sind eine Bank“

Vinc überraschte

Das Programm sieht diesmal nach dem Super-G-Doppel (Donnerstag, Freitag) auch zwei Abfahrten (Samstag, Sonntag) vor. Reichelt ist sich sicher, dass die Österreicher wieder ganz vorne mitmischen werden. „Die ganze Mannschaft ist stark. Aber Mothl und Vinc sind einfach eine Bank, auch in Beaver Creek. Den Mothl hatte ich auch schon in Lake Louise dick auf der Rechnung. Aber dass der Vinc sogar dort so schnell war, zeigt, wie stark er ist!“