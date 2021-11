FIS-Entscheidung „völlig idiotisch, vertrottelt!“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Diesmal Themen in der Sendung bei Peter Frauneder und Michael Fally: Österreichs Doppelsieg bei der Abfahrt in Lake Louise, Mikaela Shiffrins „Stenmark-Marke“, die „völlig idiotische und vertrottelte“ Entscheidung der FIS, in Killington den Riesenslalom zu starten, der neue Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer, Salzburgs Schwächephase, mögliche Investoren bei der Austria und die Tumulte bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern.