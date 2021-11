Rapid-Trainer: (K)Ein Zeichen für einen Neustart

Der 42-Jährige führte Lafnitz in Liga zwei, war mit Wolfsberg auch international erfolgreich. Und er blieb im Lavanttaler Machtkampf mit Michael Liendl und Co. auf Kosten seines Jobs standhaft. Feldhofer hat zwar keine internationale Vita, aber er ist auch noch nirgends gescheitert. Wer sagt also, dass er kein „Konzepttrainer“ ist?