Lenker mit 2,24 Promille von der Polizei erwischt

Am ersten Lockdownwochenende fand eine landesweite Schwerpunktion im Burgenland statt. Dabei wurden 111 Strafen ausgestellt und 168 Anzeigen erstattet. Neben Alkoholkontrollen und Geschwindigkeitsmessungen nahmen die 77 Beamten jedoch auch die Einhaltung der Corona-Maßnahmen unter die Lupe: Im Bezirk Neusiedl am See wurden diese von sechs Personen missachtet.