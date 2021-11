100 Feuerwehrleute löschten Hausbrand in Sirnitz

In der Nacht auf Montag um 00.40 Uhr kehrte ein Hausbesitzer im Kärntner Sirnitz mit zwei Bekannten nach Hause zurück, um sein in Flammen stehendes Hab und Gut vorzufinden. 100 Feuerwehrleute konnten dem Feuer bis 4.30 Uhr mit 15 Einsatzfahrzeugen Herr werden. Am Vormittag werden letzte Glutnester beseitigt.