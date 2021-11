„Am Donnerstag werden wir es genauer wissen“

Ab heute, Montag, rechnen Simulationsforscher Nikolas „Niki“ Popper und sein Team auch für den Krisenstab in Oberösterreich in die „Corona-Zukunft“. Die Vorhersagen werden möglichst kleinräumig aufbereitet werden und am Donnerstag gibt´s konkrete Ergebnisse, wie es weitergeht mit Covid in OÖ.