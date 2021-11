Studien über Glyphosat sind „nicht zuverlässig“

Testsysteme teils 30 Jahre alt

Der Hauptautor der neuen Studie, Siegfried Knasmüller, erläuterte die Erkenntnisse folgend: „Die entscheidenden Fragestellungen wurden nicht angesprochen. Keine der von der Industrie vorgelegten Studien untersuchte DNA-Schäden in der Leber, während veröffentlichte Studien mit angemessenen Methoden darauf hinweisen, dass Glyphosat in diesem Organ DNA-Schäden verursacht. Alle in den Industriestudien verwendeten Testsysteme sind zudem mehr als 30 Jahre alt und teils sehr unempfindlich. So weist beispielsweise das am häufigsten verwendete in-vivo-Modell nur fünf bis sechs von zehn Karzinogenen tatsächlich nach, wie die meisten Validierungsstudien zeigen.“