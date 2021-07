Wiener Krebsforscher zweifelt Glyphosat-Studien an

„Subtrahiert man von den 53 Gentoxizitäts-Studien der Industrie all jene Studien, die in der Durchführung grob fehlerhaft und im Studiendesign ungeeignet sind, dann bleibt am Ende nichts über. Nichts, außer der Frage, auf welcher Grundlage die EU-Behörden jemals behaupten konnten, Glyphosat sei ,nicht genotoxisch‘“, sagte der österreichische Global-2000-Biochemiker und Autor des Buches „Die Akte Glyphosat“, Helmut Burtscher-Schaden, in einer der APA übermittelten Stellungnahme.