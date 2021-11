Coronaimpfung ab sofort auch bei Kinderärzten

Kinder-Impfung

Die Impfung für Kinder gegen Covid-19 ist in Kärnten ab sofort bei Kinderärztinnen und -ärzten möglich. Dies teilte Landessprecher Gerd Kurath am Freitag bei einer Pressekonferenz mit. Zudem wird ab nächstem Wochenende, 4. und 5. Dezember, auch eine Kinderimpfung in den Impfstraßen des Landes möglich sein. Dafür wird am Montag die Vormerkplattform für ein paar Stunden abgeschaltet. Ab dem Abend soll sie als Terminplattform für Kinder und Erwachsene funktionieren.