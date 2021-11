Hier fährt Queen Elizabeth zur Taufe ihrer Urenkel

In einer geschichtsträchtigen Zeremonie haben gleich zwei Urenkel der britischen Königin Elizabeth II. (95) die Taufe erhalten. Die Queen habe trotz ihrer zuletzt gesundheitlichen Probleme an der Feier in der königlichen Taufkapelle Royal Chapel of All Saints teilgenommen, die nahe ihrer Residenz Schloss Windsor liegt, berichteten britische Medien am Sonntag.