Internationales Rotes Kreuz bekommt Präsidentin

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) soll zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Frau an seine Spitze bekommen: Die schweizerische Diplomatin Mirjana Spoljaric Egger wurde zur Nachfolgerin des scheidenden Präsidenten Peter Maurer ernannt, der am 1. Oktober 2022 sein Amt niederlegt. Spoljaric Egger ist derzeit Vize-Generalsekretärin des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP).