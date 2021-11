Deshalb droht uns ein Virus-Jahr der Superlative

„Auffallend viele Kinder mit Viruserkrankungen“

„Wir behandeln aktuell auffallend viele Kinder mit Viruserkrankungen. Es gibt eine Steigerung – sowohl was die Zahl der Erkrankungen betrifft als auch die Schwere“, berichtet Herbert Kurz, Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde in der Klinik Donaustadt in Wien.