Linus Längle: „Da bin ich komplett ausgerastet“

„Ich bin komplett ausgerastet! Es ist einfach so ein cooles Feedback, das einem zeigt, dass etwas vorangeht“, berichtet der Sportgymnasiast euphorisch von der Nachricht. Zudem dürfte er wenig Eingewöhnungszeit brauchen, viele der Team-Spieler kennt er nämlich schon aus frühesten Kindheitstagen. „Einige waren öfters in Bregenz im Urlaub und als Fünf- oder Sechsjähriger durfte ich aus Spaß bei ihnen mitspielen“, erinnert sich Längle, für den es mit seinen neuen alten Kollegen am Donnerstag per Bus nach Brünn geht.