Gina Lollobrigida will „in Frieden sterben“ dürfen

Die italienische Film-Diva Gina Lollobrigida kämpft in einem familieninternen Vormundschaftsstreit um ihre Würde. „Ich verdiene es nicht, so gedemütigt zu werden“, sagte die 94-Jährige am Sonntag in einem emotionalen TV-Interview. Der früheren Schauspielerin und Künstlerin wurde vom Gericht auf Initiative ihres Sohnes ein Vormund zugewiesen, ohne den sie keine finanziellen Entscheidungen treffen darf.