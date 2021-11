Dornbirner Bulldogs stehen zu Headcoach Suikkanen

In der zehnjährigen Oberhausgeschichte der Dornbirn Bulldogs standen gerade einmal drei verschiedene Trainer an der Bande. Diese Zahl soll sich vorerst auch nicht erhöhen. Denn trotz dedr Tatsache, dass die Vorarlberger ihre letzten neun Spiele allesamt verloren haben, hält man im Ländle an Headcoach Kai Suikkanen fest.