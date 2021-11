Zugpanne: Schlepper-Prozess ist vorerst geplatzt

19 illegale Grenzgänger pferchte ein Rumäne in einen Kastenwagen. Doch in Nickelsdorf war Endstation. Polizisten kontrollierten das Fahrzeug und entdeckten die Migranten. Für den Fahrer klickten noch an Ort und Stelle die Handschellen. Seither saß er in Eisenstadt in Untersuchungshaft. Nun hätte er sich vor einem Schöffensenat am Landesgericht verantworten sollen. Gemeinsam mit seinem Anwalt wollte er sich geständig verantworten, damit die Sache endlich erledigt ist. Doch daraus wurde nichts. Zwar führte eine Justizwachebeamtin den mutmaßlichen Kriminellen in Handschellen zum Gerichtssaal, doch dort wartete man vergeblich auf Zeugen und einen Schöffen, der nicht erschienen war.