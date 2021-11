Drama um Bottas - Reifenschaden am Mercedes

Bottas ging als Dritter volles Risiko und war als einziger Fahrer in der 33. Runde noch ohne Boxenstopp. Der 32-Jährige wollte damit Max Vestappen unter Druck setzten, der einen Platz vor ihm lag. Anscheinend zu viel Risiko, denn Anfang der Runde funkte er: „Ich habe einen Reifenschaden“ und rutschte ins Kiesbaden. Mit aller Macht rettete er sich an die Box und kam als 14. wieder auf die Strecke. In der 51. Runde musste er dann doch das Auto abstellen.