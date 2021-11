Deutsche Alpinistin (31) stürzte am Traunstein ab

Eine 31-jährige Kletterin aus Deutschland ist am Samstag am Traunstein bei Gmunden rund drei Meter abgestürzt und dabei verletzt worden. Laut Polizei war ein Griff ausgebrochen, bevor die Frau in der ersten Seillänge des Südwest-Grates den ersten Haken der Zwischensicherung erreichen konnte. Sie war beim Vorstieg von ihrer Partnerin, einer 37-jährigen Deutschen, gesichert worden. Ein Notarzthubschrauber flog die Alpinistinnen ins Tal.