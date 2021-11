15-Jähriger tot: Gutachter inspizierte Polizeiauto

Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung laufen

Wie berichtet, lieferte sich der Lungauer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der Jugendliche aus St. Andrä war mit seinem Moped ohne Licht unterwegs. Die Exekutive wollte sein Gefährt anhalten, doch der 15-Jährige fuhr den Beamten davon. Auf dem Feldweg in Göriach stürzte er, der Lenker des VW-Busses der Polizei konnte nicht mehr bremsen. Der Lungauer überlebte die Kollision nicht. Der Sachverständige Kronreif untersuchte am Freitag beide Unfallfahrzeuge und rekonstruiert nun den Tathergang. „Die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge, die Beleuchtungen, Spuren – das alles fließt in die Analyse mit ein“, sagt Kronreif.