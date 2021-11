Impf-Ansturm: Tausende warten auf den Stich!

Nicht nur Dritt- sondern auch viele Erstimpfungen

Während in Villach am Freitag und am Samstag für die Vakzine vom Magistrat bis Mitte Hauptplatz angestanden wurde, schaute bei den Testcontainern so gut wie niemand mehr vorbei. „Der Fokus vieler Villacher liegt zurzeit ganz klar auf Impfungen. Es gibt nicht nur viele, die sich noch vor dem Lockdown ihre dritte Impfung abholen wollen, auch immer mehr Erstimpfungen werden mittlerweile verabreicht“, schildert ein Impfkoordinator.