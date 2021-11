Sieg im Topspiel! Darmstadt stürmt an die Spitze

Der SV Darmstadt hat im Topduell der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga dem FC St. Pauli die Tabellenführung entrissen. Mathias Honsak und Co. schossen die Hamburger von Guido Burgstaller am Samstag zuhause mit 4:0 (2:0) vom Platz und setzten sich punktegleich mit St. Pauli an die Spitze. St. Pauli hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.