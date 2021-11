Buchinger verpasst als Fünfte Medaille knapp

Kein Kampf seit 11. Juni, in der unmittelbaren Vorbereitung auf Dubai eine Corona-Erkrankung: Buchinger ging mit vielen Fragezeichen in das Turnier. Mit vier Siegen hatte sich die Ex-Weltmeisterin aber bis ins kleine Finale durchkämpfen können. Dort war sie aber machtlos. „Sie kam nie richtig in den Kampf, es war leider nicht ihr Tag“, bilanzierte Karate-Austria-Generalsekretär Ewald Roth enttäuscht.