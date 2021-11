Rapid: Bevor die Geister kommen

Am Montag tritt der Lockdown in Kraft, damit kehren auch die „Geister“ in Österreichs Stadien zurück. Fußball ja, aber für die Fans nur noch im TV. „Emotional schmerzhaft, aber rational wissen wir, dass die Gesundheit der Menschen im Vordergrund steht“, sagt Rapids Geschäftsführer Peschek. So fällt Grün-Weiß um zwei „Highlights“ um, der ausverkaufte Hit gegen West Ham in der Europa League. Und das Heim-Derby gegen die Austria.