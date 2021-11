„Lockdown und Impfpflicht waren unumgänglich“

Landeshauptmann Markus Wallner, der derzeit bekanntlich aufgrund eines positiven Covid-Tests in Quarantäne ist, war am „Coronagipfel“ zumindest virtuell beteiligt. Er berichtet von „besonders intensiven“ Gesprächen, glücklicherweise hätten sich aber alle Beteiligten auf eine gemeinsame Linie verständigen können. Die Entscheidung zum Lockdown sei zwar niemandem leichtgefallen, aber unumgänglich: „Letztlich musste diese Führungsverantwortung wahrgenommen werden“, so Wallner. Die Einführung der Impfpflicht verteidigte er ebenfalls: „Das ist die richtige und leider unausweichliche Strategie. Ansonsten stolpern wir alle drei, vier Monate in einen neuen Lockdown.“