Arbeiter in Palettiermaschine eingeklemmt

Zwei Arbeiter waren am Donnerstag gegen 14 Uhr in einer Lienzer Firma mit Reinigungsarbeiten an der Palettiermaschine beschäftigt. Währenddessen stieg ein 46-jähriger Lienzer in einen durch einen Sicherungskäfig geschlossenen Abschnitt - die Maschine blieb dabei aber weiterhin in Betrieb. „Der Arbeiter geriet plötzlich zwischen die Hebehydraulik für die Paletten und den sogenannten Rollengang. Er wurde eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbst befreien“, schildert ein Polizist.