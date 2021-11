Diese Highlights hat das TV-Wochenende zu bieten!

Die Tage werden immer kürzer und dunkler. Die beste Zeit also für einen gemütlichen Fernsehabend. Zum Glück gibt es auch an diesem Wochenende TV-mäßig wieder einige echte Highlights: Neben jeder Menge Filme etwa auch das Finale von The Masked Singer - und natürlich die Weltcup-Slaloms der Frauen in Finnland!