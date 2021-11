Betrunken mit Auto in Traun gestürzt: Freund tot

Eine 19-Jährige war mit ihrem Pkw am Donnerstag gegen 1 Uhr gemeinsam mit einem 18-jährigen Freund bei Lambach entlang der Meierhofgasse in Lambach Richtung Stadl-Paura unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Wagen an einer dortigen Kreuzung geradeaus von der Fahrbahn ab, flog über eine steile Böschung und stürzte einige Meter vom Ufer entfernt in die Traun. Die Frau konnte sich durch ein geöffnetes Fenster aus dem sinkenden Fahrzeug selbstständig an das Ufer retten.