„Schutz der Gäste“: Erster Club in Wien sperrt zu

Der Wiener Nachtclub „Babenberger Passage“ hat am Mittwochabend auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben, den Clubbetrieb bis auf Weiteres einzustellen, um so „auch einen kleinen Beitrag zum Wohl der Allgemeinheit“ zu leisten. Hintergrund seien demnach die hohen und weiterhin steigenden Infektionszahlen. Eigentlich dürfen Nachtgastro-Betriebe in Wien unter der Einhaltung der ab Freitag geltenden 2Gplus-Regel ihren Betrieb aufrechterhalten.