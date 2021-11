Impf-Zertifikate gefälscht? Apotheke im Visier

Der Verdacht wiegt schwer: Über die brisanten Vorwürfe gegen die Apotheke im Tiroler Oberland hatte am Mittwochabend die ORF-„ZiB 1“ berichtet. Demnach soll Anfang November ein Mann mit schweren Covid-Symptomen in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein, der nach eigenen Angaben geimpft war und auch einen entsprechenden Eintrag in der elektronischen Gesundheitsakte ELGA hatte. Dieser Eintrag dürfte laut ORF aber gefälscht sein. Der Patient liege mittlerweile auf der Intensivstation.