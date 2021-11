Pflegestation für kranke und verletzte Wildvögel

Wenn ein Vogel vom Baum fällt oder am Straßenrand gefunden wird, ist Renate Steiner zur Stelle. Seit letztem Mai pflegt die 54-Jährige auf ihrem Hof in St. Margarethen Wildvögel gesund, nachdem die Wildtierhilfe Oggau zwar viele Tiere, aber keine gefiederten Patienten mehr behandelt. Doch was nach außen wie ein Hobby erscheinen mag, ist in Wirklichkeit ein Fulltime-Job.