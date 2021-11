Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Dem lebenslustigen Jacky merkt man seine neun Jahre nicht an, so aktiv ist er. Obwohl er einfach in einer Wohnung zurückgelassen wurde, hat er sein Vertrauen in Menschen nicht verloren und kann nicht genug Streicheleinheiten und Aufmerksamkeit bekommen. Der entzückende Cocker Spaniel sucht ein Zuhause in einer eher ruhigen Wohngegend, wo er der einzig tierische Mitbewohner sein darf. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at