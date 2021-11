Impfung bei Kinderwunsch und Schwangerschaft

Es ist ein emotionales Thema, um das sich viele Theorien ranken. Doch die meisten im Umlauf befindlichen Informationen gehören eher in die Gerüchte-Ecke, als in die der Wissenschaft. Darum bieten das Land und die Vorarlberger Ärztekammer am Mittwoch, 17. November, um 17:00 Uhr ein Webinar für alle an, die sich von Experten über die aktuellen Erkenntnisse informieren lassen möchten. Interessierte Personen können sich ganz einfach einwählen und nach dem Vortrag Fragen stellen.