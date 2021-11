Hofmann: „Rapid-Trainer ist nicht mein Lebensziel“

Wie groß sind Deine Ambitionen am Trainersektor?

Da hat sich nicht viel geändert. Ich muss schon gestehen, dass es mir Spaß macht, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Aber es ist nicht so, dass ich sage, es ist irgendwann mein Lebensziel, Rapid-Trainer zu werden. So ist es nicht.