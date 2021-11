England siegt 10:0 - vier Kane-Tore in 15 Minuten

Der Torreigen begann schon in der sechsten Minute: Harry Maguire brachte die „Three Lions“ nach Assist von Phil Foden mit 1:0 in Führung. Per San-Marino-Eigentor durch Fabbri erhöhte England in der 15. Minute auf 2:0. Dann kam der große Auftritt von Kane. Zwischen Minute 27 und 42 netzte der Superstar tatsächlich nicht weniger als viermal, zweimal davon per Elfmeter. Vier Tore folgten dann noch in der zweiten Halbzeit. Torschützen: Smith-Rowe (58.), Mings (69.), Abraham (78.), Saka (79.). Ein zwischenzeitliches Tor durch Bellingham in der 71. war via VAR sogar aberkannt worden.