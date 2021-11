Nassfeld: Skispaß auf der Sonnenseite

Das Nassfeld begeistert mit jeder Menge Sonne, Schnee und Glücksmomenten. Unzählige „Krone“-Leser haben beim großen Gewinnspiel mitgemacht und schon in wenigen Tagen werden die Namen der Glücklichen veröffentlicht, die heuer einen Tag vor dem offiziellen Saisonstart (3. Dezember) am 2. Dezember die Skipisten am Nassfeld befahren und dabei ihre ganz persönlichen Glücksmomente genießen werden.