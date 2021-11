Mehr als 11.500 Neuinfektionen in 24 Stunden

Am Tag vor weiteren Corona-Verschärfungen ist der Anstieg der Neuinfektionen weiter hoch: In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 11.552 Neuinfektionen verzeichnet worden. Vor einer Woche waren es 8554 neue Fälle. Zudem verstarben 17 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren.