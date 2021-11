Paris Hilton zeigt ihr wunderschönes Brautkleid

Paris Hilton ist unter der Haube: Am Donnerstag hat die Hotel-Erbin in einer pompösen Zeremonie im Anwesen ihres verstorbenen Großvaters Barron in Bel-Air ihrem Liebsten Carter Reum das Jawort gegeben. Nachdem die Fans auf dem allerersten Foto, das die glückliche Braut auf Instagram geteilt hatte, nur einen kleinen Blick auf ihr Brautkleid erhaschen durften, zeigt sich die 40-Jährige tags darauf endlich in voller Pracht - und sorgt mit ihrem zauberhaften Look für Begeisterung.