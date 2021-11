Unternehmer meldeten Luxusautos im Ausland

Die Schwerpunktkontrollen führte das Amt der Betrugsbekämpfung bewusst an den Wochenenden durch - die Finanzpolizei ging nämlich davon aus, dass sich viele illegal agierende Betriebe an den Wochenenden in falscher Sicherheit wiegen würden. Damit lag die Behörde nicht falsch: Insgesamt 88 arbeitsmarktrechtliche Verstöße wurden bei Verkehrskontrollen und Überprüfungen direkt in den Betrieben festgestellt.