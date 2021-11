Krampus-Branche durch Corona am Rand der Existenz

So düster die furchterregenden Krampusse wirken, so düster scheint derzeit auch ihre Lage zu sein. Schon zwei Jahre hintereinander dürfen die Vereine mit ihren zotteligen Mitgliedern keine Veranstaltungen abhalten. Ein Krampuslauf nach dem anderen wird storniert. Und das treibt eine ganze Branche an den Rand der Existenz.