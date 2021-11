ORF führt 2G-Regelung für „sensible Zonen“ ein

Der ORF erhöht jetzt den Druck für ungeimpftes Personal und führt eine 2G-Regelung in „sensiblen Zonen“ ein. In Fernseh- und Hörfunkstudios, in den multimedialen Newsrooms der Landesstudios oder auch in Masken- und Kostümbereichen werden ab kommender Woche eine Impfung gegen oder die Genesung von Covid-19 vorausgesetzt, wie aus einer internen Mitteilung der ORF-Konzernsicherheit hervorgeht.