Plus neun Prozent: Preise für Weingärten nehmen zu

Nach oben gehen die Preise nicht nur bei Wohnimmobilien, sondern auch bei landwirtschaftlichen Grundstücken. Um rund neun Prozent stiegen die Preise in den vergangenen Jahren im Burgenland. In anderen Bundesländern waren es bis zu 39 Prozent. Die größte Transaktion der letzten Zeit gab es in St. Margarethen.