Corona-Politik spaltet die schwarz-blaue Regierung

Schwarz-blauer Konflikt in den sozialen Medien

Handlos hatte Stelzers 2,5-G-Plan als „Erpressung“, „Pflanzerei“ und „Dummheit“ kritisiert und erhielt dafür einen Rüffel des ÖVP-Politikers. Handlos bekräftigte daraufhin seine Kritik an den „unfassbaren Maßnahmen“. Der „Kickl-Stil“, den die ÖVP in Oberösterreich eigentlich nicht haben wollte, ist auch der Linzer FP-Nationalratsabgeordneten Susanne Fürst nicht fremd. Sie teilte zuletzt einen Link zu einer Pressekonferenz mit Bundesparteichef Herbert Kickl zum Thema „Corona-Wahnsinn“ der Regierung.