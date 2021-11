So sicher trainieren die Israeli am Wörthersee

Mit Bomben-Spürhunden und Drohnen-Einsätzen – das israelische Nationalteam checkte gestern in Pörtschach unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen ein: Die Fußballer werden bis zum WM-Qualifikationsspiel am Freitag in Klagenfurt sogar vom israelischen Geheimdienst Mossad beschützt.